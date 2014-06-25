Шуфрич розповів, хто уповноважив Медведчука вести переговори в Донецьку

Регіонал Нестор Шуфрич заявляє, що Віктора Медведчука взяти участь в переговорах попросив спікер Олександр Турчинов, який тоді виконував обов’язки президента.

Про це він сказав в ефірі Громадського.ТБ, передає Українська правда.

Він повідомив, що тоді працювала переговорна група, "яка вела переговори з "ДНР" та" ЛНР" щодо врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом".

"Після 10 травня ми зрозуміли, що ситуація загрозлива. Керівництво держави звернулося до мене і Медведчука з проханням долучитися до самого процесу посередництва Віктора Медведчука", - сказав він.

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"Медведчук мав консультації із президентом Росії і з в.о. президента Турчиновим. І було прийнято рішення, що необхідність така є. Потім вже при Порошенку була продовжена ця місія", - сказав він.

На уточнення Шуфрич сказав, що до них звертався Турчинов, "а потім саме така позиція була у Порошенка".

"Не могли знайти людей, яким би довіряли представники ДНР і ЛНР…" – сказав він.

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У відповідь на репліку, "що таке ДНР і ЛНР", він сказав: "Як би ми до цього не ставилися, але це сьогодні організація, це люди, які об'єдналися в певну структуру і створюють цю структуру".

На репліку про те, що Генпрокуратура дала визначення цим структурам, він відповів: "Таке визначення має дати суд. Є підозра в тому, що такі структури можуть бути визнані терористичними, але визначення має дати суд".

Шуфрич повідомив, що самопроголошеного прем’єра "ДНР" російського піарника Олександра Бородая він бачив у понеділок. У неділю він спілкувався з сепаратистами росіянином Посьолковим та Павлом Губарєвим.

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"У нас були ситуації, коли ми мали зустрітися з представниками "ДНР" і "ЛНР", ми були змушені летіти в Ростов на Дону", - також зізнався він.

Захищаючи Медведчука, Шуфрич заявив, що "те, що говорять Медведчук і Глазьєв – це не одне й теж".