Турчинов заперечує, що запрошував Медведчука та Шуфрича на переговори на Донбасі

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови ВР у відповідь на вчорашню заяву Шуфрича, що нібито його і Медведчука попросив взяти участь в переговорах спікер Турчинов, який тоді виконував обов’язки президента.

«Перебуваючи на посаді виконуючого обов'язків президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов не вів переговорів з терористами. Про це Олександр Турчинов публічно заявляв під час спроб терористів висувати ультиматуми українській владі. Саме тому йому ніколи не потрібні були жодні посередники», - наголосили у прес-службі спікера.

Як повідомлялося, 25 червня Шуфрич заявив, що до участі в переговорах на Донбасі його і Медведчука запросив на той час в.о. президента Турчинов.

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За словами Шуфрича, тоді працювала переговорна група, "яка вела переговори з ДНР та ЛНР щодо врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом".

"Після 10 травня ми зрозуміли, що ситуація загрозлива. Керівництво держави звернулося до мене і Медведчука з проханням долучитися до самого процесу посередництва Віктора Медведчука", - сказав депутат в ефірі Громадського ТВ.

"Медведчук мав консультації із президентом Росії і з в.о. президента Турчиновим. І було прийнято рішення, що необхідність така є. Потім вже при Порошенку була продовжена ця місія", - сказав він.

На уточнення Шуфрич сказав, що до них звертався Турчинов, "а потім саме така позиція була у Порошенка".

"Не могли знайти людей, яким би довіряли представники ДНР і ЛНР…", – сказав він.

23 червня в Донецьку пройшли переговори щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. На зустрічі присутні спецпредставник діючого глави ОБСЄ Хайді Тальявіні, надзвичайний і повноважний посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук, депутат від ПР Шуфріч, екс-депутат Олег Царьов, а також лідери бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Сторони домовилися про припинення вогню.