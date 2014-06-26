Терористи на Донбасі почали викрадати директорів шахт

Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили в Профспілці працівників вугільної промисловості України. Також повідомили, що до цього часу зв'язку з викраденими немає і жодних вимог від терористів не надходило.

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За неофіційною інформацією стало відомо, що вчора, 25 червня, близько 14.00 під час виконання службових обов'язків, рухаючись на автомобілях із міста Селідове до міста Донецька, на блокпосту терористів, біля селища Карлівка, керівників вугільних підприємств було взято в полон невідомими озброєними особами.