Під Слов'янськом терористи обстрілюють відразу три блокпости бійців АТО - Тимчук
22:18, 24 червня 2014Політика
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Під Слов'янськом йде обстріл терористами відразу трьох блок-постів сил АТО.
REUTERS
Оперативні дані групи «Інформаційний Опір» надав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Бойовики використовують міномети і автоматичні гранатомети АГС-17.
В районі позицій силовиків на горі Карачун терористи готуються до штурму", - написав він.
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За його словами, також не підтверджує інформацію, раніше поширену російськими ЗМІ, про захоплення терористами військової частини в Артемівську.
"Ця військова частина повністю контролюється силовиками, які готові виконати бойові завдання з оборони об'єкта", - повідомив Тимчук.
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