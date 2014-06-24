Під Слов'янськом терористи обстрілюють відразу три блокпости бійців АТО - Тимчук

Оперативні дані групи «Інформаційний Опір» надав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Бойовики використовують міномети і автоматичні гранатомети АГС-17.

В районі позицій силовиків на горі Карачун терористи готуються до штурму", - написав він.

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За його словами, також не підтверджує інформацію, раніше поширену російськими ЗМІ, про захоплення терористами військової частини в Артемівську.

"Ця військова частина повністю контролюється силовиками, які готові виконати бойові завдання з оборони об'єкта", - повідомив Тимчук.