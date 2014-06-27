Терористи захопили військову частину Нацгвардії в Донецьку

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"Після тривалого, майже семигодинного бою, між особовим складом конвойного батальйону військової частини Національної гвардії України 3004 (м. Донецьк) та озброєними терористами, боєзапас, який знаходився у військових, був повністю використаний. В результаті чого, з великим супротивом з боку військовослужбовців, територія частини була захоплена озброєними терористами", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє прес-служба НГУ, командир батальйону перебуває у полоні, особовий склад батальйону переміщено в іншу військову частину "з метою збереження життя бійців".