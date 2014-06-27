Порошенко: на цій сесії Рада не ратифікує Угоду про асоціацію

«Не чекаю ніяких труднощів, як вам відомо, наступний тиждень є останнім тижнем роботи українського парламенту, а технічні питання займуть не один тиждень», - зазначив він.

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Він нагадав, що досягнута домовленість про те, що 3-4 липня пройдуть консультації у форматі Україна-ЄС-Росія на експертному рівні, і буде досягнута домовленість 11 липня про проведення консультацій у такому ж тристоронньому форматі на рівні міністрів.

«Вони не будуть стосуватися тексту угоди, але консультації щодо часових вимірів введення тих чи інших кроків, які передбачені поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. І я переконаний, що зараз цей компроміс буде знайдений», - підкреслив Петро Порошенко, висловивши надію, що консультації будуть ефективними.

Петро Порошенко вважає, що всім сторонам, у тому числі Росії вигідна така угода, оскільки "Україна може стати тим містком, який дозволить російським товарам вийти на європейський ринок".