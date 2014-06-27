Угода про асоціацію є інструментом підготовки до майбутнього членства України в ЄС - Порошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це президент України Петро Порошенко сказав, виступаючи на церемонії підписання угод про асоціацію України, Грузії та Республіки Молдова з Європейським Союзом.

Порошенко наголосив, що сьогодні три країни розпочинають дуже важкий, але дуже важливий шлях реформ для подальшої інтеграції з Євросоюзом.Читайте такожПідписання асоціації з ЄС є одним з історичних моментів за роки незалежності України - Порошенко

“Для того, щоб усе це працювало, ми напоготові, ми хочемо працювати і запроваджувати все, що ми сьогодні підпишемо”, - сказав президент України.

Він висловив переконання в тому, що ратифікація Угоди про асоціацію пройде в Україні дуже швидко.

Порошенко підкреслив, що Україна заплатила найвищу ціну для того, щоб її європейські мрії стали реальністю. “І про це не потрібно забувати”, - додав він.

“Коли Україна буде готова, вона приєднається до ЄС”, - сказав Порошенко і зазначив, що це дуже багато важить для країни, тому вже сьогодні він хотів би наголосити на тому, що Україна прагнутиме повноправного членства в ЄС. “Україна як європейська держава, яка має однакові цінності, верховенство закону, наголошує на майбутньому членстві у ЄС”, - сказав Порошенко.Читайте такожУкраїна та ЄС підписали Угоду про асоціацію в повному обсязі

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі та прем’єр-міністр Молдови Юрій Лянке у своїх виступах також наголосили, що для їхніх країн головною метою є повноправне членство в Євросоюзу. Велику увагу у своїх виступах вони приділили необхідним реформам для досягнення цієї мети.