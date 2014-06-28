Біля АП активісти вимагали відновити проведення АТО

Як повідомляє Громадське.ТВ, у «Марші проти припинення проведення АТО» взяли участь кількасот проукраїнських активістів.

Мітингувальники пройшли ходою з Контрактової площі до Адміністрації президента. До них вийшов на перемовини представник адміністрації.

Один із активістів кинув димову шашку, що призвело до словесного конфлікту зі співробітником Держохорони.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, що складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10 години 27 червня.

Таке рішення було ухвалено для того, аби терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинення АТО будуть суто у відповідь.

Разом з тим, терористи продовжують обстрілювати позиції українських прикордонників в пунктах пропуску і силовиків в місцях дислокації АТО.

Пізно увечері 27 червня Порошенко на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони продовжив режим незастосування сили до 22.00 понеділка, 30 червня.