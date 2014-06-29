Бойовики обстрілюють Слов'янськ з артилерійського знаряддя, є жертви

У Слов'янську на вул.Урицького бойовики встановили артилерійське знаряддя, з якого почали обстріл житлових кварталів міста.

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Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент загинуло не менше 8 мирних жителів", - пише він.