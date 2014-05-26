У Слов'янську терористи стріляють з житлового кварталу, є жертви - очевидець

Як мінімум двоє жителів Слов'янська поранені та, можливо, один убитий в результаті попадання снарядів у житлові багатоповерхові будинки. Про це повідомляє очевидець з місця події, передає "ОстроВ".

За інформацією очевидця, терористи ведуть артилерійський обстріл позицій українських сил правопорядку на горі Карачун з території кар'єру в мікрорайоні Артема.

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«Українські силовики зробили у відповідь вогонь з артилерії. Кілька снарядів розірвалися на території житлових багатоповерхових будинків мікрорайону Артема. В результаті двоє жителів поранено, один, ймовірно, загинув. Жителі спускаються в підвали будинків...», - повідомляє очевидець.

За його інформацією, ці багатоквартирні житлові будинки розташовані в безпосередній близькості від вищезгаданого кар'єру, де засіли проросійські бойовики. М-н Артема знаходиться в північній частині міста на пагорбі. Гора Карачун, де розташована також телерадіомовна вишка, знаходиться на найпівденнішій околиці Слов'янська. Фактично це вже територія Краматорської міської ради.

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Також, за словами очевидців, проросійські терористи вели вогонь з невстановлених переносних знарядь по позиціях українських сил з території міського РАГСу, який знаходиться в цьому ж районі. Провівши певну кількість пусків, вони змінюють місце дислокації і проводять нову серію пусків.

Пошкоджено будівлю Хлібзаводу, що розташований поруч із будинками.

"Багато поранених і вбитих. Швидкі не забирають трупи", - повідомляє очевидець зі Слов'янська.