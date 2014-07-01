На Донбасі терористи підірвали ще дві ділянки залізниці - ЗМІ

Так, на головній колії стрілки № 1 станції "Кондрашевська – Нова" зі сторони станції Городної поблизу Луганська, відбулись три вибухи, якими пошкоджено 12 метрів колії та стрілка № 1, передає ТСН.

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Також на перегоні "Букіне – Святогірськ" неподалік Красного Лиману відбувся вибух, яким було пошкоджено 1 метр колії та контактний провід. Наразі рух потягів на ділянках призупинено, повідомляє прес-служба МВС на Донецькій залізниці.

Наразі на місцях вибухів працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини події. Як повідомлялося раніше, у міліції розповіли страшні подробиці вибуху на залізниці під Харковом.