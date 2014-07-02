Сили АТО обстрілюють 120 розвіданих цілей - Міноборони

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Їх кількість, за повідомленням в.о. міністра оборони - 120 штук.

«У нас немає жодного факту, що ми відкрили вогонь по цілі, яка не була розвідана. Наприклад, відкрию таємницю, ми ведемо сьогодні вогонь по 120 розвіданих цілях. Це дуже серйозне питання. Ці цілі визначають всі види розвідки, навіть космічна. Ми стверджуємо всі питання, доповідаємо, коли у нас є чітка інформація про те, що це бандформування, що це зброя, що засоби, які ведуть вогонь по наших військах. Тоді ми виконуємо завдання на поразку», - заявив в.о. міністра оборони.

Коваль наголосив, що військові роблять все для того, щоб не постраждали мирні жителі: «У нашому плані є чіткий, підкреслений червоною ниткою рядок, у якому написано, що ми не повинні відкривати вогонь по тих місцях, в яких знаходиться цивільне населення. І ми цю вимогу виконуємо безумовно».

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За словами в.о. міністра, призупинення вогню можливо тільки тоді, коли протилежною стороною будуть прийняті умови, висунуті в мирному плані Президента Петра Порошенка.

"Ситуація полягає в тому, що ми повинні знищувати бойовиків, які принесли ці біди на землі Донбасу. І ми це робимо. Тому, зупинити вогонь ми можемо тільки за тих умов, коли протилежною стороною, нашими опонентами, будуть прийняті умови мирного плану, запропонованого Президентом України. А так - ми виконуємо завдання з пошуку та знищення цих бандформувань", - зазначив Коваль.