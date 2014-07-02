На барикадах біля Майдану знайшли бойові розтяжки - Парубій

Барикади, які залишаються на Майдані Незалежності у Києві досі є небезпечними - там знаходять вибухівку, яка лишилась з часу зимових подій.

Про це 1 липня в ефірі ток-шоу "Свобода слова" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій, повідомляє 5 канал.

"На 5-й барикаді на Городецького - а всі ці барикади ми будували в перші дні - ми знайшли дві бойові розтяжки. Діти могли підійти, могли грати, і воно могло вибухнути", - повідомив Парубій.

"Тому Самооборона Майдану зараз на Майдані проводить благоустрій цієї території", - підкреслив він.

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Також секретар РНБО повідомив, що людей, які залишаються в наметовому містечку на Майдані, планують об'єднати за допомогою Центру патріотичного виховання. Відповідний центр мають намір створити за сприяння КМДА.

"Ми будемо закликати всіх наших прихильників, щоб ми об'єднувалися навколо створення цього центру. А не без всякої мети, по центру Києва ходити зі зброєю, лякаючи пересічних киян, які виходячи з переходу, інколи просто потрапляють в незрозумілі ситуації, коли бачать людей зі зброєю" , - сказав Парубій.

Як відомо, 1 липня на Хрещатику розібрали барикади в районі ЦУМу, звільнивши дорогу на проміжку від ЦУМу до вул. Прорізної. Було частково відкрито рух по вулиці Хрещатик - по одній смузі в кожну сторону.