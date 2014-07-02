У Донецьку тіло викраденого бойовиками чоловіка виявили в багажнику автомобіля - міліція

У Донецьку чоловіка, викраденого озброєними людьми, виявили убитим в багажнику автомобіля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

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Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Петровського райвідділу міліції звернулася 44-річна місцева жителька із заявою про те, що близько 21.00 озброєні невідомі у камуфляжній формі, на автомобілі «Шевроле», викрали її чоловіка. О 22.45 правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті в багажнику автомобіля «Тойота», що перебував біля сміттєвого звалища.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.