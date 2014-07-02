У Донецьку в результаті обстрілу УМВС поранено 20 осіб - мер

У Донецьку в результаті вчорашнього обстрілу терористами управлінь міського і обласного МВС одна людина загинула і 20 поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, «в результаті перестрілки біля будівель міліції одна людина загинула, 20 чоловік дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 5 цивільних».

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Мер відзначив, що в даний час у будівлі Головного управління МВС України в Донецькій області залишаються озброєні люди, з якими мають намір вести переговори правоохоронці Донецького міськуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня терористи штурмували приміщення Головного управління МВС України в Донецькій області. Під час штурму загинув один правоохоронець і четверо одержали поранення, з них троє одержали легкі пошкодження.