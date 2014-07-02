Тарута: Південь Донецької області - зона безпеки

Про це губернатор Сергій Тарута заявив сьогодні в Маріуполі, відповідаючи на питання журналістів міських ЗМІ, повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

Говорячи про шляхи виходу з ситуації на Донбасі, голова регіону підкреслив, що виступає за конструктивний діалог з "протестувальниками".

Читайте такожПереселенці з зони АТО виїжджають у сусідні райони Донеччини - ОДА"В той же час ми будемо припиняти будь-які порушення порядку", - заявив Тарута.

Голова облдержадміністрації зазначив, що зараз південь області є зоною безпеки. Сприятлива ситуація складається і в західній частині регіону.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області за час активної діяльності терористів загинуло, за частковим даними, близько 160 мирних жителів.