За час АТО на Донеччині загинули не менше 160 мирних жителів

За час антитерористичної операції в Донецькій області загинуло не менше 160 мирних жителів. Про це ZN.UA повідомила заступник голови Донецької обласної адміністрації, начальник управління з питань охорони здоров'я Олена Петряєва.

"Офіційно за час проведення АТО в Донецькій області за станом на 1 липня загинуло 279 осіб, 262 чоловіків, 13 жінок, 4 дитини. Серед них невідомі, тобто взагалі без будь-яких розпізнавальних знаків - 93 людини. Також військові (у камуфляжі - прим. Ред.) - 26. Решта 160 загиблих, ймовірно, місцеві жителі". За словами Петряєвої, йдеться тільки про тих загиблих, щодо яких проведено судово-медичну експертизу.

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Як заявила Петряєва, "вчора після інтенсивного обстрілу Краматорська прийшла інформація про шістьох загиблих та сімох поранених. Вісім людей доставлені в лікарню у Слов'янську. Йде бій в Амвросіївці та на Савур-могилі. Там багато загиблих та поранених, але точних цифр поки немає, дуже поганий зв'язок. У лікарні вже доставлені шість осіб. У Донецьку вчора, після захоплення обласного УВС, двоє загиблих. Ще вісім осіб звернулися за допомогою у медичні заклади. Сильні бої в районі Карлівки. Сьогодні вбито чоловіка на каналі Сіверський Донець - Донбас. Йдуть активні бойові дії в Артемівську та Сіверську. Там тяжко поранено чоловіка та вбито жінку. Ці дані ще не увійшли до зведень".