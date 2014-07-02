Порошенко поспілкувався зі звільненими журналістами «Громадського ТБ»

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«З полегшенням сприйняв цю звістку. Кожне повідомлення про захоплення заручників болем віддається у моєму серці. Особливо – коли йдеться про журналістів, людей, яких у зону загострення покликала професія», - наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що для нього було дуже важливим почути саме від Насті, що вони живі й здорові.

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Керівник Управління інформаційної безпеки Національної гвардії Юрій Стець, який за дорученням Президента координував дії зі звільнення журналістів, наголосив на необхідності кращого інформування з боку представників ЗМІ про їхні плани щодо висвітлення подій у зоні антитерористичної операції.

«Ми зробили все можливе, за допомогою Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також інших керівників силових структур, задіяли всі канали, щоб журналісти вийшли на волю живими та неушкодженими. Але на майбутнє радимо всім координувати з МВС ваші плани в зоні АТО», - звернувся він до представників ЗМІ.