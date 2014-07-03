Держдеп США: Українська АТО є помірною

Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє Голос Америки.

«Вони зробили кроки для підтримки спокою у їх власній країні», - констатувала Псакі.

«Ми вважаємо, - продовжувала вона, - що президент Порошенко був готовий в односторонньому порядку заявити про припинення вогню, але це вимагає обопільних дій, а проросійські сепаратисти не були готові піти на ці кроки. У них (української влади) не було партнера для збереження режиму припинення вогню; при цьому на них лежить відповідальність підтримувати спокій і лад у своїй власній країні».

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Прес-секретар Держдепартаменту процитувала висловлювання командувача військами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава про те, що російські силовики чинять активну підтримку «руху бойовиків, військового обладнання та фінансів при перетині українського кордону».

«Він також зазначив, - нагадала Псакі, - що представники (терористів), надзвичайно активні в Луганську та Донецьку, отримують російське фінансування. Вказав він і на присутність додаткових російських частин з російського боку кордону, а серед них - і спецпідрозділів. Подібне нарощування військ викликає у нас серйозне занепокоєння».

Разом з тим прес-секретар зовнішньополітичного відомства США підкреслила важливість збереження "відкритих каналів зв'язку" з Росією для вирішення української кризи.