Парубій не виключає, що влада може ввести воєнний стан на сході України
14:08, 04 липня 2014Політика
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Секретар РНБО Андрій Парубій не виключає настання моменту для введення воєнного стану на сході України.
Парубій допускає ймовірність введення воєнного стану
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
“Я не виключаю, що буде момент, коли необхідно буде введення повномасштабного воєнного стану... Я не виключаю, що питання воєнного стану стане на порядку денному у керівництва держави, буде поставлено на обговорення РНБО”, - сказав Парубій.
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Він пояснив, що введення воєнного стану передбачає чіткі дії у небезпечній зоні, де ведуться бойові дії, а також у вже звільнених від терористів населених пунктах для наведення в них порядку.
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