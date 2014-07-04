Парубій не виключає, що влада може ввести воєнний стан на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я не виключаю, що буде момент, коли необхідно буде введення повномасштабного воєнного стану... Я не виключаю, що питання воєнного стану стане на порядку денному у керівництва держави, буде поставлено на обговорення РНБО”, - сказав Парубій.

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Він пояснив, що введення воєнного стану передбачає чіткі дії у небезпечній зоні, де ведуться бойові дії, а також у вже звільнених від терористів населених пунктах для наведення в них порядку.