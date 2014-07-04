З початку посилення дій в рамках АТО активність бойовиків помітно знизилась - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

“Активність банд бойовиків активно знизилась. Терористи зазнали значних втрат у живій силі, які рахуються уже сотнями”, - сказав Парубій.Читайте такожУ Миколаївці військові знищили півтори сотні терористів, у місті немає світла

За його словами, протягом останнього тижня силами АТО знищено один танк, одну зенітну установку, 5 броньованих «КамАЗів» із бойовиками. При цьому захоплено один «КамАЗ» з озброєнням.

Як зазначив Парубій, з початку активізації АТО у Донецькій та Луганській областях від бойовиків звільнено 17 населених пунктів.

Українські військові контролюють 23 райони з 36-ти: у Донецькій області понад дві третини — 13 з 18 районів; в Луганській — 10 з 18.

За словами Парубія, на підконтрольній території відновлена робота органів місцевого самоврядування, міліції та комунальних служб.

Як повідомляв УНІАН, АТО у Луганській і Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.Читайте такожВночі терористи обстрілювали позиції АТО з танків, мінометів і "Граду"

Пізно увечері 30 червня президент Петро Порошенко за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі, введеного 20 червня. Усі 10 днів терористи не припиняли атакувати і нападати на українських силовиків і прикордонників, за цей час загинуло більш як 20 учасників АТО.