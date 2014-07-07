Українські війська продовжують звільняти міста Донбасу від бойовиків

10:57, 07 липня 2014
Політика
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Українські військовослужбовці – учасники антитерористичної операції повністю контролюють міста Слов’янськ та Краматорськ Донецької області, звільнені від терористичних незаконних збройних формувань.

Фото: Минобороны

5 липня Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей і начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Віктор Муженко доповіли Президенту України - Верховному Головнокомандувачу ЗС України Петру Порошенку, що над міською радою міста Слов’янськ піднято Державний прапор України.

© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
© Фото Міноборони
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