Українські війська продовжують звільняти міста Донбасу від бойовиків

Українські військовослужбовці – учасники антитерористичної операції повністю контролюють міста Слов’янськ та Краматорськ Донецької області, звільнені від терористичних незаконних збройних формувань.

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