У Зугресі терористи замінували два моста - очевидці

14:46, 07 липня 2014
Політика
0 0

У місті Зугресі Донецької області терористи замінували два мости.

Террористы заминировали два моста / Донецкая ОГА

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі Зугреса (г.Зугрес - невелике місто енергетиків, на території якого розташована Зуївська ТЕС - УНІАН), які стали очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожУ Слов'янську за добу сапери знешкодили 700 мін

«Замінували два мости, один - на греблю, інший - в напрямку міст Шахтарськ і Слов'янськ», - сказали співрозмовники агентства. За їхніми словами, «якщо в результаті вибуху греблю прорве, то будуть затоплені всі довколишні селища».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter