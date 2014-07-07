У Зугресі терористи замінували два моста - очевидці
14:46, 07 липня 2014Політика
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У місті Зугресі Донецької області терористи замінували два мости.
Терористи замінували два мости / Донецька ОДА
Про це УНІАН повідомили місцеві жителі Зугреса (г.Зугрес - невелике місто енергетиків, на території якого розташована Зуївська ТЕС - УНІАН), які стали очевидцями того, що відбувається.
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«Замінували два мости, один - на греблю, інший - в напрямку міст Шахтарськ і Слов'янськ», - сказали співрозмовники агентства. За їхніми словами, «якщо в результаті вибуху греблю прорве, то будуть затоплені всі довколишні селища».
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