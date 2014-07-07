Порошенко доручив розробити спеціальне інформаційне мовлення для Донбасу

"Ми всі розуміємо, що сьогодні йде війна за нашу незалежність", - заявив президент. За його словами, попередній склад Нацради був символом корупції, цензури, тиску на засоби масової інформації, передає ZN.UA.

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Перед новою Нацрадою стоять надзвичайно складні завдання, зазначив Петро Порошенко, і, якщо в умовах миру головне - забезпечення принципів демократії, свободи слова, закріплення європейських цінностей в телерадіопросторі, то сьогодні на перший план вийшли питання інформаційної безпеки. Нова Нацрада, упевнений глава держави, у найбільш стислі терміни здатна довести свою авторитетність суспільству.

Президент підкреслив, що Нацрада має зайняти жорстку позицію в області інформаційної безпеки, оскільки Україні протистоїть "дуже добре розроблена пропагандистська машина". "Населення Донбасу вимагає правдивої інформації про Україну", - підкреслив президент.

У зв'язку з цим президент відзначив важливість розробки програми спеціального інформаційного мовлення для Донбасу. За його словами, не можна допустити перекручування фактів в інформуванні про перебіг подій у Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко призначив трьох членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.