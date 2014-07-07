Порошенко змінив трьох членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Президент підписав укази про призначення Юрія Артеменка, Владислава Севрюкова і Григорія Шверко членами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Іншими своїми указами Петро Порошенко звільнив з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Любов Бакаленко, Володимира Манжосова і Ларису Мудрак.