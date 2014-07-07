Терористи замінували 30 км колій поблизу Слов'янська – Геращенко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила уповноважена президента з врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко.

"Щоб відновити роботу залізниці зі Слов'янська, потрібно розмінувати приблизно 30 км колій, замінованих покидьками. Так само з розмінуванням підходів до ліній електропостачання і водоканалу...", - написала вона.

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"Зараз в Слов'янську працюють наші сапери - щоб створити всі передумови для ремонтних бригад. Там має бути відновлене нормальне життя. Найважче - відновити психіку і здоров'я людей", - додала вона.