Терористи замінували 30 км колій поблизу Слов'янська – Геращенко
22:23, 07 липня 2014Політика
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У Слов'янську працюють сапери, щоб розмінувати приблизно 30 км колій, де бойовики заклали вибухівку.
Терористи замінували 30 км колій поблизу Слов'янська / http://novosti.dn.ua/
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила уповноважена президента з врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко.
"Щоб відновити роботу залізниці зі Слов'янська, потрібно розмінувати приблизно 30 км колій, замінованих покидьками. Так само з розмінуванням підходів до ліній електропостачання і водоканалу...", - написала вона.
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"Зараз в Слов'янську працюють наші сапери - щоб створити всі передумови для ремонтних бригад. Там має бути відновлене нормальне життя. Найважче - відновити психіку і здоров'я людей", - додала вона.
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