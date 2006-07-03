Регіони продовжують блокувати Верховну Раду

Депутати фракції Партії регіонів продовжують блокувати сесійну залу Верховної Ради .

Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини в залі знаходиться близько 10 народних депутатів, які блокують президію, а також виходи з гостьової та урядової ложі.

За словами “регіоналів”, блокування не припинялось протягом вихідних днів.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокує сесійну залу з 27 червня, таким чином протестуючи проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР має розпочатись круглий стіл влади і опозиції, на якому розглядатимуться шляхи виходу з цієї ситуації.

Керівник юридичного департаменту "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ 2 липня висловив думку, що представникам коаліції демократичних сил та опозиції під час “круглого столу” вдасться досягти компромісу і вже у вівторок, 4 липня, буде проведено голосування по кандидатурі голови Верховної Ради України.