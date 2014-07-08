Активісти везуть у Слов'янськ продукти і товари першої необхідності

Про це повідомила ініціатор руху «Дорога життя» Наталія Королевська, яка разом з активістами приїхала у визволене місто.

«Слов'янськ для всіх жителів країни, які люблять і вірять в Україну, це своєрідний іспит. Впевнена, нова Україна починається саме тут - це нове ставлення людей один до одного, і від того, як ми зможемо тут організувати роботу і підтримку, допомогу людям, такою буде віра жителів Донбасу в Україну як державу, готову у важку хвилину може захистити кожного свого громадянина», - сказала вона.

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Наталія Королевська зазначила, що зараз дуже важливо підтримати людей, які залишилися на Сході, і зокрема в Слов'янську, тому що вони пережили дуже страшний період свого життя. «Ми повинні показати, що ми разом, що ми в скрутну хвилину готові їм допомогти. І для цього ми сьогодні привезли продукти і товари першої необхідності, які збирали жителі всієї України, а волонтерами виступили переселенці зі Сходу», - сказала вона.

За словами громадського діяча, вона приїхала в Слов'янськ, щоб особисто без посередників і не через ЗМІ зрозуміти, наскільки безпечно людям повертатися в рідне місто. «Я постійно спілкуюся з переселенцями, особливо з людьми з обмеженими можливостями, з сім'ями з дітьми, і тому прекрасно розумію, як їм зараз важко. У них є одна надія - повернутися до себе додому. І наше завдання зробити все можливе, щоб якомога швидше організувати повернення цих людей до нормального життя», - сказала вона.

Для цього, за словами Наталії Королевської, необхідно прийняти окрему програму для Сходу, яка дозволить відновити робочі місця, житло, інфраструктуру, соціальний захист. Її реалізація дасть людям віру в те, що «всі жителі України - єдина родина, єдиний великий кулак, і що ніхто нікого не кидає в біді».