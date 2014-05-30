У Слов'янську та Краматорську волонтери передали допомогу 1300 людям

Про це заявила сьогодні колишній міністр соцполітики Наталія Королевська, відвідавши дитячий оздоровчий центр "Славутич" у Київській області, який прийняв дітей евакуйованих з Донбасу сімей.

За словами політика, в Слов'янську і Краматорську до ініціативи «Дорога життя», яка надає допомогу мешканцям регіонів зі складною соціально-економічною ситуацією, приєдналися волонтери та колишні співробітники соціальних служб. Завдяки їм набори з продуктами і товарами першої необхідності отримали понад 1300 соціально незахищених та одиноких громадян.

Читайте такожУ Міноборони не знають, де знаходяться 200 дітей, яких вивезли зі Слов'янськаКрім того, ще кілька родин було вивезено з району ведення бойових дій.

"Завдяки активістам проекту «Дорога життя» та співробітникам Інституту соціального захисту громадян, ще кілька сімей з дітьми були успішно перевезені зі Слов'янська, Краматорська, Донецька в Київську та Одеську області. Тепер вони зможуть почати нове життя подалі від вибухів, стрілянини і кровопролиття. А діти - повноцінно відпочити в оздоровчому центрі протягом зміни. Крім того, ми передали до лікарні Слов'янська необхідні медикаменти та обладнання для збору крові", - сказала вона.

Як розповіла Наталія Королевська, одна з родин - молода мама з трьома неповнолітніми дітьми - дивом врятувалися від загибелі. Їхній будинок в Слов'янську потрапив під обстріл, в результаті чого сильно постраждали дах і вікна.

Читайте такожБойовики встановили підбиту «Нону» на автоплатформу й обстрілюють житлові квартали Слов’янська"Сім'я змушена була терміново залишити місто заради безпеки дітей. Тут же їх прийняла велика родина з села Ленінське Київської області. Вони з радістю запропонували свою допомогу і дах над головою, незважаючи на те, що у самих 20 дітей", - підкреслила політик.

Іншу подружню пару - чоловіка і вагітну жінку - невідомі зі зброєю в руках намагалися взяти в заручники. Зглянулися вони лише з огляду на пізні строки вагітності жінки. Подружжя також вирішило залишити все і звернулося по допомогу.

"Їх та ще кілька сімей ми перевезли в село Щасливе Київської області, і в Одеську область, де місцеві жителі також запропонували свою допомогу", - розповіла Королевська.