Викраденого на Донбасі "свободівця" звільнили після 67 днів полону: "били так, що навіть коронки повилітали"

Із полону російських терористів після 67 днів перебування в неволі звільнено свободівця Ярослава Маланчука.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

Як нагадали у прес-службі, терористи викрали Маланчука у Костянтинівці Донецької області 29 квітня, з політичних мотивів, адже на той час він був членом окружної виборчої комісії у 50-му територіальному виборчому окрузі від кандидата в президенти Олега Тягнибока.

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«Ярослава першим зі свободівців взяли в полон і він перебував там найдовше – 67 днів відтоді, як його викрали 29 квітня. Він фактично був останнім свободівцем, якого звільнили з полону. Але, на жаль, нині надійшла інформація про викрадення на Луганщині нашого прихильника Петра Ткаченка. Тож попри тиск на терористів з боку нашого війська, мусимо і далі продовжувати боротьбу з окупантом до цілковитої перемоги», – зазначив очільник Донецької обласної організації ВО «Свобода» Ігор Славгородський.

Визволений із полону свободівець зараз перебуває у Києві та незабаром пройде медичне обстеження. За його словами, у полоні його та інших бранців терористи постійно били. Маланчука одразу після викрадення утримували у Слов’янську, до 22 травня він перебував у приміщенні місцевого управління СБУ, а після 22 травня його перевели до будівлі міського управління міліції.

«Затримали мене 29 квітня близько 19:30. До мене під’їхало авто, з якого вибігли п’ятеро озброєних людей в балаклавах, побили прикладами і змусили на колінах повзти до багажника автомобіля. Пізніше мене доправили до Слов’янська, де до 22 травня утримували в приміщенні СБУ. Там постійно били. Далі перевели до міського управління міліції, з якого мене було звільнено 5 липня. Разом зі мною звільнили ще трьох військовослужбовців з другої Білоцерківської бригади, які стояли в Амвросіївці. Кажуть, що тоді звільнили 41 заручника», – розповів Маланчук.

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Він повідомив, що до 22 травня його та решту бранців постійно били: «У підвалі били, ребра дуже сильно боліли, маю підозру, що вони були поламані. Але я ж не лікар, не можу сказати точно. Із зубами проблеми – били так, що навіть коронки повилітали. Після 22 травня мене перевели до міського управління міліції – там бити та знущатися перестали…».