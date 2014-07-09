Гиркин-Стрєлков назвав розцінки для найманців

Про це заявив один з ватажків бандформувань "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), передає РИА Новости.

Найманців він називає "контрактною армією".

Читайте такожСтрєлков призначив себе «військовим комендантом» Донецька - ЗМІ"Починаючи з цього місяця, ополченцям планується виплачувати досить серйозні, ну, за місцевими мірками, суми, тобто від п'яти до восьми тисяч гривень. Ми плануємо з липня місяця ввести оплату. Тобто ми будемо створювати контрактну армію", - сказав Гіркін.

Раніше в РНБО заявили, що спільники Гіркіна дали йому два дні, аби повернути зниклу "касу" терористичної організації.