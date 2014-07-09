У Донецьку ситуація стабільно напружена, ніч минула без пригод - міськрада
10:14, 09 липня 2014Політика
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Станом на 9.00 в Донецьку обстановка залишається стабільно напруженою, а ніч з 8 на 9 липня пройшла без пригод.
Обстановка в Донецьку напружена / @novostidnua
Про це повідомляє сайт мера і ради міста.
"Комунальні служби працюють без збоїв, забезпечуючи життєдіяльність міста. Громадський транспорт вийшов на маршрути в повному складі", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожМешканка Донецька заявила в міліцію про викрадення невідомими її чоловікаТакож у міськраді Донецька заявляють, що ситуація з продовольством прогнозована, а у великих торговельних мережах присутні всі види товарів.
Як повідомлялося раніше, українські силовики блокують Донецьк і Луганськ, в які втекли бойовики зі Слов'янська та Краматорська.
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