У Донецьку ситуація стабільно напружена, ніч минула без пригод - міськрада

Про це повідомляє сайт мера і ради міста.

"Комунальні служби працюють без збоїв, забезпечуючи життєдіяльність міста. Громадський транспорт вийшов на маршрути в повному складі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМешканка Донецька заявила в міліцію про викрадення невідомими її чоловікаТакож у міськраді Донецька заявляють, що ситуація з продовольством прогнозована, а у великих торговельних мережах присутні всі види товарів.

Як повідомлялося раніше, українські силовики блокують Донецьк і Луганськ, в які втекли бойовики зі Слов'янська та Краматорська.