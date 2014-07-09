Порошенко роздав державні нагороди військовим у зоні АТО

Відповідний указ оприлюднено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України президент нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня двох підполковників, у тому числі медслужби, двох старших лейтенантів та майора Збройних сил України.

Орденом "За мужність" III ступеня нагороджено одного лейтенанта, одного старшину, одного сержанта, двох старших сержантів, шістьох молодших сержантів, трьох старших солдатів та 11 солдатів ЗСУ.

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В органах і підрозділах Міністерства внутрішніх справ орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено сержанта резерву та старшого лейтенанта.

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Як повідомляв УНІАН, 8 липня Порошенко відвідав Слов'янськ. Під час поїздки президент нагородив військових, які відзначилися при проведенні антитерористичної операції в Донецькій області.