"Губернатор" ЛНР Болотов заперечує інформацію про виїзд за межі Луганська
22:39, 09 липня 2014Політика
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Голова терористичної організації «Луганська народна республіка» Валерій Болотов заперечує інформацію про виїзд за межі Луганська.
REUTERS
Про це йдеться у коментарі Болотова, розміщеному на сайті «ЛНР».
«Офіційно заявляю, що інформація, яку публікують українські і проукраїнські засоби масової інформації, не відповідають дійсності. Я останнім часом не залишав Луганськ, у мене немає двійника, я не вживаю спиртні напої взагалі.
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Як для людини, на яку не одноразово здійснювалися замахи, я веду достатньо публічний спосіб життя. Регулярно відбуваються прес-конференції за моєї участі. Я виходжу в прямий ефір на російських телеканалах. Засоби масової інформації постійно беруть у мене інтерв`ю», - зазначив Болотов.
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