Переговори з РФ про закінчення війни: Кислиця відповів, чому Україна має перевагу

Це вже не лише війна піхоти та артилерії, це війна 21 століття, і Україна має перевагу, вважає Кислиця.

Якщо Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території Росії, рано чи пізно у кремлівського диктатора Володимира Путіна залишиться лише один вибір: сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Україна має перевагу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, пише NPR. Зокрема, він підтвердив позицію Києва щодо припинення війни - заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту.

"Це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій, російськими", – сказав він.

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Кислиця зазначив, що Росія продовжує висувати нереалістичні вимоги про визнання своїх прав на п'ять українських регіонів – три, які вона повністю окупувала, і два, які частково окупує.

"Росіяни і Путін одержимий ідеєю взяти під повний контроль Донецьку область, ті 15-20%, які не окуповані. І (росіяни) годують американців твердженням, що через два-три місяці вони візьмуть під повний контроль", - зазначив Кислиця.

Але, як підкреслив Кислиця, це вже не лише війна піхоти та артилерії, "це війна 21 століття, і ми маємо перевагу".

Кислиця наголосив, що українські далекобійні безпілотники постійно вражають російські нафтогазові об'єкти, що спричиняє дефіцит палива та послаблює здатність Кремля вести війну, тому російська армія більше не робить суттєвих успіхів на полі бою.

"Це стало очевидним не лише для українців, а й для наших партнерів і для США. У Росії ця війна – рішення лише однієї людини. У Росії цю війну може зупинити будь-якої миті лише одна людина. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, завдаючи ударів на велику дальність, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір: сісти та обговорити, як зупинити цю війну", - висловив думку Кислиця.

Заяви Кислиці щодо війни – інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Кислиця заявляв, що Росія досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України. Тому, ЗСУ є єдиним реальним гарантом безпеки. На його переконання, економічні негаразди РФ нікуди не подінуться.

На думку Кислиці, тема ядерної зброї дуже просувається російською стороною, підкидується і на шпальти газет, і різним іноземним політикам.

Він пояснив, що Україна проявила дуже велику готовність і до перемовин, і до пошуку шляхів, і різних варіантів.

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