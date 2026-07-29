BYD скинула на ринок 'бомбу', представивши найдешевший електромобіль

Новий Racco кидає виклик японським брендам на їх рідній території.

Китайська компанія BYD представила в Японії електричний мініавтомобіль Racco, сподіваючись, що ця модель дозволить розпочати масштабні продажі на ринку, де автовиробник поки не зміг досягти значного успіху. Про це повідомляє Reuters.

Після сплати податків і врахування державних субсидій покупці зможуть придбати базову версію Racco менш ніж за 2 мільйони єн (12 213 доларів).

За словами аналітиків, саме така ціна може стати ключовою для залучення японських водіїв, адже приблизно стільки ж коштує Nissan Sakura – найпопулярніший електричний мініавтомобіль у Японії.

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"Якщо подивитися на ціну, стає зрозуміло, наскільки серйозно BYD налаштована конкурувати", – каже дослідник Mizuho Bank Тан Цзінь.

BYD планує отримати до кінця 2026 року 10 тисяч замовлень на Racco. За словами Цзіня, компанія перебуває під тиском через необхідність досягти цієї мети й у разі слабкого попиту може вдатися до рекламних кампаній або додати до автомобіля нові функції.

В компанії визнають, що мета отримати 10 тисяч замовлень до кінця року ґрунтується радше на впевненості компанії у своїх силах, ніж на детальному аналізі ринку. Китайська компанія прагне скористатися позитивною динамікою після запуску нової моделі авто.

Запас ходу Racco становить до 320 км. Електричний мініавтомобіль має розсувні задні двері – це дуже популярна функція серед японських покупців.

Кей-кари становлять близько третини продажів автомобілів у Японії. Традиційно цей сегмент майже повністю контролювали місцеві автовиробники, зокрема Honda та Suzuki.

Станом на кінець 2025 року BYD продала в Японії трохи більше ніж 7400 автомобілів від моменту виходу на ринок на початку 2023 року.

На думку фахівців, запуск Racco свідчить про посилення конкуренції, яку китайські автовиробники створюють для японських компаній. Останні втрачають позиції на китайському ринку, найбільшому автомобільному ринку світу, поступаючись BYD та іншим місцевим виробникам.

BYD – останні новини

Компанія BYD офіційно представила кросовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного року. Новинка отримала фірмовий дизайн бренду, тоді як в оформленні салону виробник зосередився передусім на комфорті водія та пасажирів. У Китаї ціна автомобіля становить приблизно 19,1–23,5 тисячі доларів.

Також нещодавно компанія провела екстремальне випробування одного зі своїх електромобілів. Машину помістили до кліматичної камери, де температура становила -30°C, а потім перевірили її здатність заряджатися та працювати в умовах сильного морозу.

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