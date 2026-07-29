Названо функції iPhone 18 Pro, заради яких багато хто захоче оновити свій смартфон

До осінньої презентації Apple залишилося менш ніж два місяці.

До осінньої презентації Apple залишилося менш ніж два місяці – і все більше витоків вказують на те, що iPhone 18 Pro може стати одним із найвдаліших оновлень за останні роки.

Журналісти 9to5Mac виділили три головні причини, через які новинка здатна спонукати багатьох користувачів оновити свої смартфони.

#1. Поєднання найбільш очікуваних покращень

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Якщо торішній iPhone 17 Pro привернув увагу покупців оновленим дизайном, збільшеною автономністю та вдосконаленими камерами, то iPhone 18 Pro, за чутками, зробить ще один крок вперед у всіх трьох напрямках.

Інсайдери дізналися, що iPhone 18 Pro стане першим поколінням смартфонів Apple зі зменшеною версією Dynamic Island, отримає рекордний для лінійки Pro час автономної роботи та вперше в історії iPhone отримає камеру зі змінною діафрагмою.

Крім того, iPhone 18 Pro/Pro Max першими отримають процесор A20 Pro, створений за передовим 2-нм техпроцесом TSMC. Очікується помітне підвищення продуктивності та вища енергоефективність.

#2. iOS 27 із розумною Siri

Нова версія операційної системи запропонує розширені функції Apple Intelligence, зокрема "розумнішу" Siri. При цьому можливість зміни голосу асистента та інші просунуті функції будуть доступні лише на iPhone 17 Pro та новіших моделях.

Саме тому запуск iPhone 18 Pro може стати зручним приводом для переходу на новіший пристрій. Якщо Apple дійсно зуміє зробити свої функції штучного інтелекту кориснішими, ніж раніше, це може викликати нову хвилю оновлень серед користувачів.

#3. Простіша лінійка смартфонів

Вперше з 2019 року цієї осені Apple випустить лише три нові iPhone замість звичних чотирьох. У результаті більшості покупців буде простіше визначитися з вибором.

Крім того, вже 28 липня компанія запустить програму Apple Upgrade, яка перетворює купівлю дорогої електроніки на модель передплати. Очікується, що оренда iPhone 18 Pro обійдеться в $30 на місяць без початкового внеску. Це зробить оновлення більш доступним для широкого кола користувачів.

Раніше головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. На презентації у вересні Apple анонсує iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується лише навесні 2027 року – разом із 18e та Air 2.

Нагадаємо, Apple нещодавно відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому користувачі iPhone 11 і новіших моделей можуть протестувати нову систему за два місяці до фінального випуску.

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