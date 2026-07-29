Українцям стане простіше доїхати до Німеччини: з 1 серпня запускають новий поїзд

Новий маршрут дозволить пасажирам з України зручно діставатись до Німеччини та Чехії через Перемишль.

Українцям стане простіше подорожувати до Німеччини. З 1 серпня запускається новий міжнародний поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні, а "Укрзалізниця" організовує зручні пересадки з низки українських міст, повідомляє пресслужба українського перевізника у Facebook.

"Іспанська залізнична компанія Renfe, з якою "Укрзалізниця" нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль – Франкфурт-на-Майні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах, а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

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Зі свого боку "Укрзалізниця" забезпечить пересадки для пасажирів, які подорожують з/до України поїздами: №51/52 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль, №69/70 Кременчук – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, № 89/90 Київ – Перемишль.

Поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class – купе на 1–4 місця з кондиціонером, безкоштовний Wi-Fi, розетки та сніданки, які входять у вартість квитка.

В УЗ зазначили, що вартість таких квитків починається від 37,50 євро (понад 1 900 грн). Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро (понад 760 грн).

Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі – о 18:14, у Дрездені – о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22.

У зворотному напрямку поїзд щодня відправлятиметься з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Міжнародні поїзди "Укрзалізниці" - останні новини

11 липня стало відомо, що між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд. Тоді повідомлялося, що управління залізничного транспорту Польщі отримало запит від PKP Intercity щодо наміру запустити комерційне пасажирське сполучення за маршрутом Варшава-Західна – Дорогуск (кордон) – Варшава-Західна у складі міжнародного маршруту Варшава-Західна – Київ-Пасажирський – Варшава-Західна.

З 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців.

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