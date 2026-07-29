Зеленський попросив у Трампа 300 ракет Patriot до зими, – Axios

Він наголосив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом, які знадобляться США, в обмін на отримання перехоплювачів Patriot.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі попросив у нього екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів Patriot, щоб захиститися від балістичних ракет Росії. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Axios.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує отримати 300 ракет-перехоплювачів до зими, оскільки їхні запаси в Україні майже вичерпані. Якщо цю проблему не вирішити до зими, російські ракетні удари можуть знищити українські електростанції, позбавивши мільйони українців опалення та спричинивши гуманітарну катастрофу, наголосив він.

Перзидент також зазначив, що Трамп на зустрічі у вівторок погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензій на виробництво Patriot. Він розповів, що після візиту до Білого дому зустрівся з представниками компаній Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють ракети Patriot, щоб обговорити це питання.

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Однак навіть якщо Україна отримає ліцензії, на виробництво великої кількості ракет знадобиться від одного до п’яти років, і такий графік Україні не підходить, підкреслив Зеленський.

"Нам потрібні Patriot ще вчора", – заявив він, додавши, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет у кожному великому ударі по Україні, а щомісяця відбувається від трьох до п’яти таких атак.

Президент також зазначив, що Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але при цьому дав зрозуміти, що це буде складно через необхідність у цих ракетах у війні з Іраном.

Він наголосив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом, які знадобляться США, в обмін на отримання перехоплювачів Patriot.

Зеленський також додав, що він та американські оборонні компанії обговорювали можливість модифікації балістичних ракет українського виробництва та перетворення їх на протиракетні перехоплювачі з можливостями, аналогічними ракетам Patriot.

"Це буде швидше й дешевше", – сказав він.

Візит Зеленського до США – що відомо

У Білому домі за закритими дверима без участі преси відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Український президент назвав зустріч "хорошою". За його словами, під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Патріотів" та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти". Також президент України додав, що йшлося про дипломатію.

Крім того, Зеленський провів зустріч із сенаторами США та був присутній на голосуванні, під час якого Сенат схвалив санкції проти Росії.

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