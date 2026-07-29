'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: скільки коштує долар 29 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 29 липня, зріс на 10 копійок і становить 45,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подорожчав на 20 копійок і становить 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на попередньому рівні – 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 29 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,93 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 10 копійок і складає 45,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і становить 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,86 гривні за євро.

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