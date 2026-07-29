Удари по РФ мають коштувати 2% від масштабу збитків, яких зазнає агресор, - Хмара

Удари покликані призвести до витрат, які значно перевищують витрати Києва на їх проведення.

Україна прагне домогтися ситуації, коли витрати на ракети і дрони для ударів по Росії становитимуть 2% від масштабу збитків, яких вони завдають Росії. Про це в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара.

Блогерка запитала, чим принципово відрізняються удари РФ по Україні та України по РФ.

"Росія зацікавлена ​​в тероризуванні цивільного населення. Україна зацікавлена ​​в захисті свого народу", - відповів Хмара.

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Він підкреслив, що поки Москва прагне зробити повсякденне життя пересічних українців нестерпним, Київ навмисно зосереджується на російському військово-промисловому комплексі: нафтопереробних заводах, транспортних вузлах та інших вузлах, що підтримують військові зусилля.

Говорячи про те, як Україні вдалося не лише стримати, а й завдати серйозної шкоди набагато більшій армії, Хмара сказав:

"Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми повинні бути асиметричними".

Він підкреслив, що глибокі удари України по російській нафтовій інфраструктурі та інших об’єктах з використанням безпілотників покликані призвести до витрат, які значно перевищують витрати Києва на їх проведення.

Так, за його словами, мета полягає в тому, щоб вартість українських ударів становила приблизно 2% від збитків, які вони завдають Росії.

Інші заявив Хмари щодо війни

Як повідомляв УНІАН, Хмара вважає, що Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а має економно використовувати ресурси.

Хмара сподівається на те, що відносини України зі Сполученими Штатами переростуть у довгострокове стратегічне партнерство, при цьому Київ поділиться досвідом ведення сучасної війни.

Він також зазначив, що для України вкрай важливо мати можливість виробляти протиракетні комплекси Patriot для протидії російським повітряним атакам.

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