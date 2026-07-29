Boeing завершив льотні випробування найбільшої версії легендарного авіалайнера

Почати постачати Boeing 737 MAX 10 хочуть у 2027 році.

Компанія Boeing завершила програму сертифікаційних льотних випробувань моделі 737 MAX 10, яка є найбільшою модифікацією знаменитого сімейства 737 MAX. Про це авіаційний гігант повідомив на своєму сайті.

Протягом програми три дослідні машини виконали 976 польотів загальною тривалістю понад 2060 годин, а також пройшли близько 1040 годин наземних випробувань.

В рамках останнього сертифікаційного польоту перевіряли обладнання пасажирського салону, зокрема роботу пожежної сигналізації в туалетах і системи оповіщення.

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Одним із ключових результатів програми стала перевірка модернізованої протиобліднювальної системи двигунів та нової системи визначення кута атаки.

Остання покликана зменшити ймовірність хибних попереджень і спростити відображення інформації для екіпажу. Обидві системи впровадять на всіх нових літаках сімейства 737 MAX, а лайнери, які вже перебувають в експлуатації, отримають їх після модернізації.

Американська компанія хоче отримати сертифікати на 737 MAX 10 і молодшу модель 737 MAX 7 до кінця цього року, розпочати постачання обох модифікацій планують у 2027-му.

Тепер програма переходить до завершальних етапів сертифікації.

До них входять аналіз безпеки систем, завершення перевірок на відповідність вимогам до розробки та передання всієї необхідної документації до Федерального авіаційного управління США. Дослідні машини переобладнають у серійні та підготують до передачі замовникам.

Boeing 737 – довідка

Boeing 737 – сімейство вузькофюзеляжних пасажирських і транспортних літаків малої та середньої дальності. Перший політ лайнер здійснив 9 квітня 1967 року. За весь час було побудовано понад 12 600 цих машин, що робить Boeing 737 одним із наймасовіших пасажирських літаків в історії.

Новий Boeing 737 MAX 10 здійснив перший політ у 2021 році. Довжина його фюзеляжу становить 43,8 м, а розмах крил – 35,9 м. Максимальна місткість літака становить 230 пасажирів, а дальність польоту нової моделі дорівнює 5740 км. Boeing 737 MAX 10 оснащений двома двигунами LEAP-1B від компанії CFM International.

Цивільна авіація – інші новини

Минулого року європейська Airbus досягла знакового комерційного успіху: її літак A320 став наймасовішим пасажирським авіалайнером в історії, випередивши свого головного конкурента – Boeing 737. Станом на червень загальна кількість побудованих A320 перевищує 12 700 одиниць.

Останнім часом Boeing суттєво поповнив свій портфель новими замовленнями, що виводить конкуренцію з Airbus на новий рівень.

Американська авіабудівна корпорація продовжує укладати великі контракти, зокрема за підтримки Білого дому. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сприяв продажу понад тисячі літаків Boeing, назвавши себе "королем" продажів.

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