Росія перекинула до українського кордону ще дві батальйонні тактичні групи – Тимчук

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, одна з груп розташована на чернігівському напрямку, інша - на харківському напрямку.

"Раніше, за нашими даними, в Курську область (Росія) прибула колона військової техніки. Частина техніки - з символікою російських "Миротворчих сил". Колона була зафіксована на відстані близько 25 км від держкордону з Україною в напрямку Глухова (Сумська область, Україна)", - написав Тимчук.

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"За попередніми даними, колона сформована з підрозділів 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ. Ця бригада наприкінці червня залучалася до раптової перевірки військ ЦВО і відпрацьовувала проведення миротворчої операції", - зазначив він.