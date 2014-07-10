З боку аеропорту Донецька лунають звуки бою

Як передає кореспондент "ОстроВа", судячи з долинаючих звуків можна зробити висновок, що працює важка артилерія. Авіація не задіяна.

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Аеропорт контролюється українськими військовими. В той же час по дорозі до нього бойовики "ДНР" встановили ряд блокпостів.