З боку аеропорту Донецька лунають звуки бою
14:40, 10 липня 2014Політика
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Звуки бою лунають з боку міжнародного аеропорту в Донецьку
З боку аеропорту чутна стрілянина /фото УНІАН
Як передає кореспондент "ОстроВа", судячи з долинаючих звуків можна зробити висновок, що працює важка артилерія. Авіація не задіяна.
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Аеропорт контролюється українськими військовими. В той же час по дорозі до нього бойовики "ДНР" встановили ряд блокпостів.
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