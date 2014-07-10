З боку аеропорту Донецька лунають звуки бою

14:40, 10 липня 2014
Політика
0 0

Звуки бою лунають з боку міжнародного аеропорту в Донецьку

Со стороны аэропорта слышна стрельба /фото УНИАН

Як передає кореспондент "ОстроВа", судячи з долинаючих звуків можна зробити висновок, що працює важка артилерія. Авіація не задіяна.

Читайте такожЛуганський та Донецький аеропорти сьогодні перебувають під контролем ЗСУ

Аеропорт контролюється українськими військовими. В той же час по дорозі до нього бойовики "ДНР" встановили ряд блокпостів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter