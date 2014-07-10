Терористи утримують у заручниках близько 200-300 чоловік - Лутковська

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона на прес-конференції повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Лутковська не стала оприлюднювати прізвища заручників, а також деталі переговорів про їхнє звільнення, оскільки, за її словами, оприлюднення такої інформації може ускладнити процес переговорів та призвести до збільшення вимог терористів.

Окрім того, Лутковська заявила, що зараз неможливо сказати, скільки людей залишили зону АТО, тому що далеко не всі вимушені переселенці повідомили державу про це. Вона уточнила, що перш за все це стосується тих людей, які самостійно виїхали до родичів та знайомих в інші регіони України.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях, народний депутат від партії «УДАР» Ірина Геращенко заявляла, що спецслужби нарахували близько 150 заручників в руках терористів.