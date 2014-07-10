Не існує конфлікту між Донбасом та Україною, а «ДНР» не уособлює Донбас - депутат
Нардеп Єгор Фірсов зазначає, що у владі так званої «ДНР» немає жодної людини, яка б реально уособлювала Донбас.
Народний депутат з фракції УДАР Єгор Фірсов вважає, що не існує конфлікту між Донбасом та Україною, а представники так званої «ДНР» не є справжніми представниками Донбасу.
Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
«Як донеччанин я не відчуваю, що існує конфлікт Донбасу і України. Конфлікту немає. Є конфлікт Росії і України, в результаті якого Росія б’є по слабкій ланці – Донбасу», - сказав депутат.
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Крім того, зауважив він, Донбас жив в «інформаційному вакуумі». «За 23 роки у нас, по суті, не було жодного незалежного друкованого засобу масової інформації з тиражем понад 10 тисяч екземплярів», - відзначив Фірсов і додав, що люди не знали правдивої об’єктивної інформації, і зараз продовжують жити в такому ж вакуумі.
Зокрема, він відзначив, що люди не знають про переваги вступу до ЄС.
Фірсов також додав, що у владі так званої «ДНР» «немає жодної людини, яка б реально уособлювала Донбас: жодного шахтаря, донецького металурга, донецького фермера».
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«Там просто є люди, які колись прийшли із автоматом, захопили Донецьку державну адміністрацію і сказали: «Все, ми тут головні, ви нам будете підкорятися», - сказав депутат.
Він також висловив переконання, що на Донбасі стає дедалі менше проросійськи налаштованих громадян, адже вони починають бачити «справжнє обличчя Путіна і російського режиму».