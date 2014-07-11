Знімальна група "1+1" потрапила під обстріл поблизу Сіверська

03:37, 11 липня 2014
Політика
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Журналіст ТСН Олександр Загородній зі своїми колегами потрапив під обстріл в зоні АТО поблизу Сіверська

Загородный / ТСН

Представникам ЗМІ вдалося сховатися за обгорілий "КамАЗ" бойовиків. А водій знімальної групи Сергій Шпортило, тим часом, поїхав за підмогою. Оператор Сергій Азаренко знімав усе, що відбувалося, йдеться в сюжеті ТСН.

На щастя, підмога приїхала швидко і пригода журналістів закінчилася без жертв.

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