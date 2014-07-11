The Independent: МЗС України заявив про викрадення української льотчиці, яку повстанці відправили у російську в'язницю

У статті під назвою «МЗС України заявив про викрадення української льотчиці, яку повстанці відправили у російську в'язницю», опублікованій в британській газеті The Independent, повідомляється про те, що пілот української армії опинилася в російській в'язниці. Її звинуватили у співучасті у вбивстві двох російських журналістів, після того як, імовірно, її викрали в Україні і перевезли через кордон.

33-річна Надія Савченко, пілот вертольота, звинувачується в участі в нападі на контрольно-пропускний пункт проросійських сепаратистів поблизу Луганська минулого місяця, під час якого 2 російських журналісти були вбиті в результаті мінометного обстрілу.

Російська влада повідомила, що вона була затримана після того, як незаконно, з власної волі перетнула кордон під виглядом біженки.

Слідчий комітет РФ звинуватив Надію Савченко в тому, що вона розповіла українським військовим про те, де перебували журналісти до нападу.

Тим не менш, британська служба новин BBC News повідомила, що вона, ймовірно, була захоплена в полон проросійськими бойовиками.

МЗС України, який зажадав її звільнення, заявив, що через кордон Надію Савченко перевели повстанці, які викрали її. «Це ще раз підтверджує, що терористи планують і здійснювати свої злочини в Україні у тісному контакті з розвідувальними службами Російської Федерації», - говорилося в заяві.

«Відкрито викрадаючи громадян України на території їх держави, російська влада не тільки порушує всі можливі норми міжнародного права, але і вже порушила елементарні норми пристойності та моралі».