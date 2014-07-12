Терористи хочуть силоміць вивезти з Донецька близько 150 дітей-сиріт

Терористи мають намір насильно вивезти з Донецька до Росії близько 150 дітей-сиріт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили випускники Мар’їнської школи-інтернату, надавши своє відповідне звернення в ЗМІ.

За їх словами, у п'ятницю, 11 липня, о 15.00 до Мар’їнської школи-інтернату для дітей-сиріт прийшли озброєні люди на чолі з «заступником міністра соціальної політики самопроголошеної «Донецької народної республіки» Оленою Коровкіною.

«Спочатку на очах у співробітників і дітей вивезли у невідомому напрямку директора інтернату і його заступника з виховної роботи. Діти плакали, не давали вивезти директора - він там працює майже 20 років, але все одно вивезли. Як виявилось, директори вивезли кудись до Карлівки. Там змушували підписувати якісь документи для вивозу сиріт до Росії, оскільки директор є державним опікуном, тому його підпис дуже важливий. Нотаріуса там не було, але під дулом автомата «оформили» всі документи, які жодної законної сили для перетину держкордону не мають», - повідомили випускники інтернату.

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За їх даними, «вчора увечері, о 21.00, директори і його заступника повернули в інтернат, а вночі (близько 1.30) суботи озброєні люди знову приїхали до інтернату і спробували насильно вивезти 54 дітей у невідомому напрямку, ймовірно - до Росії».

«Дітей підняли з ліжок, вони дуже чинили опір. Директору вдалося переконати вивезти дітей не у невідомому напрямку, а до Донецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Там вже перебувають 94 їх вихованці, яких теж хочуть вивезти до Росії», - повідомили випускники.

Вони підкреслили, що «законно оформлених документів для вивезення за кордон дітей з Маріїнського і донецького інтернатів немає, тому перетин кордону буде незаконним, і діти не хочуть нікуди виїжджати».