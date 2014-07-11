Терористи продовжують спроби вивезти сиріт до Росії – МЗС

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Чинячи тиск на керівників шкіл-інтернатів, терористи змушують оформлювати пакет документів відповідно до законодавства України, необхідних для виїзду дітей за кордон", - зазначили у відомстві.

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"У цьому контексті українська сторона розраховує, що з боку російської сторони будуть вжиті усі можливі заходи, відповідно до міжнародних зобов’язань РФ у сфері забезпечення прав дитини, зокрема, статей 11 та 35 Конвенції ООН про права дитини, щоб запобігти представникам терористичних угрупувань, які діють на сході України в реалізації їхніх злочинних планів", - заявили в МЗС.